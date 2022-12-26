Fransa Adalet Bakanı PKK örgüt üyesini kabul etti

Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında 23 Aralık'ta 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrasında PKK/YPG terör örgütü Paris, Marsilya, Atina ve Londra sokaklarında yangın yerine çevirdi. Paris'te sokaklarda barikat kuran, araçları ters çevirip ateşe veren PKK yandaşları, otobüs duraklarını yıktı. Her fırsatta teröre destek veren Avrupa şehirleri yangın yerine çeviren terör örgütü üyeleri ve yandaşlarının gösterdiği şiddetle sarsılıyor.
O FOTOĞRAFTAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ
3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıdan bir gün sonra Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti tarafından örgütün Fransa yapılanması CDK-F (Fransa Demokratik Kürt Konseyi) heyeti kabul edilmişti.
SABAH o ziyaretle ilgili yeni detaylara ulaştı. Heyet içerisinde CDK-F sözcüsü Agit Polat kod adlı Ömer Polat da yer aldı. Adalet Bakanı tarafından kabul edilen heyette yer alan Ömer Polat'ın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Terör Örgütü Propagandası yapmak" suçlarından Türkiye tarafından arandığı ortaya çıktı.
FRANSA MAL VARLIĞINI DONDURMUŞ
PKK'nın Fransa yapılanması CDK-F'in sözcülüğünü yapan ve Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti ile görüşen heyette yer alan Ömer Polat'ın 2019 yılında Fransa tarafından PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle mal varlığı dondurulan isimler arasında yer aldığı da tespit edildi.