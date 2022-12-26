İkna çalışmaları neticesinde 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İkna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

TESLİM OLAN ÖRGÜT MENSUBU SAYISI 124'E YÜKSELDİ

Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve İran'da faaliyet yürüttükleri tespit edildi. İkna çalışmalarında 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 124'e yükseldi.