Memura, emekliye zam ve EYT için gözler Kabine’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanması beklenen Kabinenin gündeminde ekonomi ve enerji var. Ekonomiden, dış politikaya kadar ülke gündemine dair önemli kararların alınacağı Kabine toplantısında, emekli ve memur maaşlarına zam ile EYT konusu ele alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT konusunda Kabine'ye detaylı bir sunum yapması bekleniyor. Yaş seçeneklerinin bütçeye etkisi ve düzenlemenin Meclis takvimi detaylı olarak değerlendirilecek.



GAZ MÜJDESİ VERECEK

Başkan Erdoğan öncülüğünde 2022'nin son Kabine Toplantısında ekonomi ve enerji alanında yeni müjdeler verilmesi öngörülüyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak. Başkan Erdoğan da önceki gün Erzurum toplu açılış programında sinyalini verdiği Karadeniz gazı ile ilgili müjdeleri Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında duyuracak.



FAHİŞ FİYATLARA MERCEK

Enflasyonla mücadele de kabinenin yakın takibinde olacak. Hayat pahalılığının ortadan kaldırılması için atılabilecek adımlar kabinede müzakere edilecek. Fahiş fiyat uygulayan marketlere karşı denetimlerde gelinen son durum ile ek tedbirler de Kabine Toplantısında görüşülmesi bekleniyor.







Başkan Erdoğan dün eşi Emine Erdoğan'la birlikte Şişli'de özel bir hastaneyi ziyaret etti. Hasta ziyaretinde bulunan, hasta yakınlarıyla sohbet eden Erdoğan ve Emine Erdoğan, vatandaşlar ve hastane personeliyle fotoğraf çektirdi.