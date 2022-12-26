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Giriş Tarihi: 26.12.2022 17:00

MSB'den "Taarruz Helikopter Filosu" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Taarruz Helikopter Filosu'nda görev yapan askerlerin görüntülerini paylaştı.

AA
MSB’den Taarruz Helikopter Filosu paylaşımı

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, "Taarruz Helikopter Filosu olarak Kahraman Mehmetçiğimize en ufak zarar gelmesin diye her şartta, her koşulda, zor zamanlarda, mermilerin arasında pençelerimiz her zaman hainlerin üzerindedir. Her dağın zirvesi Mehmetçik." mesajına yer verildi.

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MSB'den "Taarruz Helikopter Filosu" paylaşımı
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