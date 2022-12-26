Sıfır Atık hareketi sizin ellerinizde yükselecek

Geçen hafta İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'ne katılan Emine Erdoğan dün Twitter hesabından "Sıfır Atık" konusunda yapılan etkinliklerin yer aldığı videolu paylaşımda bulundu.Emine Erdoğan mesajında "Çocuklarımıza ve gençlerimize sesleniyorum; toprağı 'sadık yari' olarak gören, ağaç kesmeyi baş kesmekle aynı tutan bir medeniyetin mirasçıları olduğunuzu unutmayın. Sıfır Atık hareketi, sizlerin ellerinde yükselip tüm dünyaya miras kalacak. Türkiye'nin Sıfır Atık uygulamalarıyla dünyaya ilham olmasına ve küresel Sıfır Atık idealimiz için BM'de yürüttüğümüz sürece destek veren başta Dışişleri Bakanlığımız olmak züere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.