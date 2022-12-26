Türk halkı mağduru sever mağdura yatanı sevmez

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Bozdağ, Ekrem İmamoğlu ile ilgili yargı kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Sayın İmamoğlu ve etrafında ona destek veren kimi siyasiler mağduru oynamayı ve mağdura yatmayı tercih ettiler. Ama bir şeyi unutuyorlar. Türk halkı mağduru sever. Mağdura dua eder, destek olur. Ama mağdura yatanı sevmez. Bunlar resmen bu karar nedeniyle mağduru oynayarak, mağdura yatarak Türk halkını aldatabileceğini düşündüler" diye konuştu.Yargı kararlarını herkesin kendine göre değerlendirdiğini belirten Bozdağ, "Karar açıklandıktan sonra sanki İmamoğlu'na siyasi yasak gelmiş, belediye başkanlığından indirilmiş, karar kesinleşmiş ve ortaya büyük bir mağduriyet çıkmış gibi bir algı oluşturdular. Şimdi karar ayın 14'ünde çıktı. Bugün ayın 25'i, sayın İmamoğlu görevinin başında mı? Devam ediyor. Bu ne zaman siyasi yasakla sonuçlanır? Yargıtay oynadıktan sonra oluşur. Şimdi sanki Yargıtay süreci yokmuş ya da bitmiş, İstinaf süreci yokmuş ya da bitmiş, olay kesinleşmiş Sayın İmamoğlu belediye başkanından alınmış hapse konulmuş gibi veyahut da yarın konacakmış gibi bir büyük algı operasyonuyla karşı karşıyayız." dedi.