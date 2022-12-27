6’lı masada ’adaylık krizi’ tavan yaptı

6'lı masada adaylık krizi devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir de beni deneyin, geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını resmen ilan etse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu çıkışı açık şekilde veto etmişti. Öte yandan bugün Ankara Ahlatlıbel'de bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Akşener 6'lı masaya rağmen başbaşa bir görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşme sonrası Kılıçadaroğlu'ndan da, Akşener'den de herhangi bir açıklama gelmedi. Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise yaptığı açıklamalar ile 6'lı masadaki krizi itiraf etti. Davutoğlu açıklamasında, "6'lı masayı hep beraber kurduk, iki liderin bu masayı dağıtma hakları yok" dedi.

NEVŞİN MENGÜ: "AKŞENER AKŞAM 6'LI MASAYI DAĞITACAK"

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Nevşin Mengü, yaptığı canlı yayında: "Meral Akşener bu akşam Kılıçdaroğlu ile yapacağı toplantıda 'Altılı Masa kazandırmıyor, kaybettiriyor. Biz bu şekilde yol yürümek istemiyoruz' diyecek" ifadelerini kullandı. Liderlerin birkaç saatlik görüşmesi sonrasında açıklama yapmadan görüşmeden ayrılmaları yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

"İKİ LİDERİN MASAYI DAĞITMA HAKLARI YOK"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise katıldığı canlı yayında, masadaki krizleri itiraf etti. Davutoğlu: "Altılı Masa gerektiğinde anlaşıp iki aday çıkarabilir" diyerek Akşener-Kılıçdaroğlu krizine dikkat çekmiş oldu. Davutoğlu sözlerinin devamında, 6'lı masayı iki parti liderinin bozamayacağını belirterek: "6'lı masayı hep beraber kurduk, iki liderin bu masayı dağıtma hakları yok" diye konuştu.

'SARAÇHANE' KAVGASI

Akşener, adaylık için "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a hayır demeyiz" diyerek Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapatmıştı. İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret etmesi sonrası 2 yıl 7 ay hapis cezası almasını fırsat bilen Akşener, Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasını da lehine çevirerek Saraçhane'de büyük bir şova girişmişti. Kılıçdaroğlu, Almanya dönüşü soluğu İmamoğlu'nun yanında alarak, "Sen İstanbul'a hizmet et" diyerek adaylığını veto etmişti. Bu gelişme üzerine İYİ Parti-CHP arasında ipler bir hayli gerilmişti.