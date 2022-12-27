Bakan Ersoy’dan Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103’üncü yıl dönümü mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Ankara'ya gelişinin 103'üncü yıl dönümünde rahmet ve minnetle andı.

Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde şeref ve gurur dolu olduklarını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Anadolu'da milli iradenin ayağa kalkarak bağımsızlık ateşini yaktığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişi tarihin tüm akışını değiştirmiştir. Anadolu'nun kalbi Ankara'dan tüm dünyaya Türk Milleti üzerine biçilmek istenen esaret gömleğini yırtıp atacağını bildiren Mustafa Kemal, şanlı bir destanın yol haritasını da burada belirlemiştir. Beraberinde kahraman Türk Milleti ile her güçlüğü aşan Mustafa Kemal Atatürk, verilen mücadeleler neticesinde tarih boyunca hiçbir şekilde esaret altına girmeyen bu yüce millete Cumhuriyeti armağan etmiştir. Ne mutlu ki bizlere Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutlamaya hazırlanıyoruz. Bu duygularla Ankara'ya gelişinin 103'üncü yıl dönümü vesilesiyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum, bütün Ankaralıların bu kutlu gününü tebrik ediyorum."