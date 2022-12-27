Haberler Gündem Haberleri Başkent’te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Giriş Tarihi: 27.12.2022 09:03 Son Güncelleme: 27.12.2022 09:08

Başkent’te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Ankara’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Zanlıların, çatışma bölgelerinden bulundukları ve örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirtildi.

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Başkent’te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Kent merkezinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin yakalandığı evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği öğrenildi.

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Başkent’te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
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