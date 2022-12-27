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Giriş Tarihi: 27.12.2022 13:31 Son Güncelleme: 27.12.2022 13:40

Deniz Poyraz cinayeti davasında karar çıktı! Ağırlaştırılmış müebbet hapis...

İzmir'de, HDP il binasında Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla öldüren tutuklu sanık Onur Gencer' in Aliağa Şakran Cezaevi'nde görülen duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, Gencer'i  indirimsiz olarak ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

DHA
Deniz Poyraz cinayeti davasında karar çıktı! Ağırlaştırılmış müebbet hapis...

İzmir'de, HDP il binasında Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla öldüren tutuklu sanık Onur Gencer' in Aliağa Şakran Cezaevi'nde görülen duruşmasında karar çıktı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Gencer'i indirimsiz olarak 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, 'mala zarar verme suçundan 4 yıl hapis, 'konut dokunulmazlığını ihlali' suçundan 2 yıl hapis ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan da 3 sene hapis cezası almış oldu.

Gencer toplamda ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 9 yıl hapis cezası almış oldu.

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Deniz Poyraz cinayeti davasında karar çıktı! Ağırlaştırılmış müebbet hapis...
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