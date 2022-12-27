Gaziantep’e şehit ateşi düştü: Şehit Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı

Törene, şehidin annesi Fadile, babası Ali Korkmaz ve yakınları ile Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, Ali Muhittin Taşdoğan, İrfan Kaplan, Bayram Yılmazkaya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve vatandaşlar katıldı.