Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kız çocuklarının okullaşma oranına vurgu yaptı. "Çağa yön veren kızlarımızın daima destekçisi olacağım" dedi. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eğitimde fırsat eşitliği diyerek dünden bugüne mücadele ediyoruz. 'Haydi Kızlar Okula' çağrımızla birlikte nice seferberliğimizin zaferi, bugün kız çocuklarımızın ortaöğretim okullaşma oranının yüzde 95'e ulaşması oldu. Çağa yön veren kızlarımızın daima destekçisi olacağım" ifadelerini kullandı.