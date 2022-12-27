Son dakika: Bakan Koca, ilaç erişimine ilişkin konuştu: 3-4 haftada normale dönecek

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Piyasalardaki ilaç sorununu çözmek için atılan adımları anlatan Bakan Koca, kur düzenlemesiyle birlikte 3-4 hafta içinde ilaç tedarikinin normale döneceğini müjdeledi. Üst solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı ile hastaneye başvuran hastaların sırasıyla, influenza, RSV, Rhinovirus ve son olarak KOVİD şikâyetinin olduğunu belirterek her 15 hastadan birinin kovid olduğunu açıkladı. Bakan Koca, SMA hastalarının yakınlarının dört gözle beklediği SMA bilim kurulu toplantısının da Ocak ayında olacağının bilgisini verdi.
İLAÇ FİYATLARINA KUR DÜZENLEMESİ
Piyasada bulunamayan ilaçlar için önemli adımlar attıklarını açıklayan Bakan Koca, mevsim kaynaklı hastalıklar nedeniyle antibiyotik talebinin de arttığını belirtti. İlaç tedariki ile ilgili sorunun 3-4 hafta içinde çözüleceğini ifade eden Bakan Koca, "İlaçlar için kur güncellemesi yapılarak Resmi Gazetede yayınlandı. Ayrıca piyasada yeterli miktarda ilaç bulunana kadar bir süreliğine ilaçların ihracatını durdurduk. Bunun dışında sektörün tüm paydaşlarını topladık ve sorunu ele aldık. Tedarik sorunlarını değerlendirdik.
Attığımız bu adımların öncesinde 950'ye yakın ilacın piyasada olmadığını veya çok az olduğunu belirlemiştik. Piyasada bulunan 7000 kalem ilaç içinde az bulunan 950 ilacın, şu an 154'e kadar düştüğünü söyleyebilirim. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale döneceğini bekliyoruz. Antibiyotiklerle ilgili de genel bir talep artışı var. Mevsim kaynaklı hastalıkların artışı öngörülerek geçen yıla göre bazı antibiyotik çeşitlerinin üretiminde yüzde 29'luk bir artış gerçekleşti. Antibiyotik talebi ise bu oranın üzerinde gerçekleşti. Ancak önümüzdeki 3-4 hafta içinde üretimde daha önemli oranda artış olacak ve sıkıntının azaldığını hep birlikte göreceğiz" dedi.
15 HASTADAN BİRİ KOVİD
Son günlerde hastanelere Üst Solunum Yolu(ÜSY) şikâyetleriyle başvuran hastaların arttığını belirten Bakan Koca, "Üst solunum yolu enfeksiyonu şikâyeti ile müracaat eden hastaların yüzde 6,2'si yani yaklaşık 15 hastadan biri KOVİD. Hastalıkların yaygınlığını sıralamak gerekirse, ağırlıklı olarak influenza yani grip; RSV, Rhinovirus ve son olarak KOVİD şeklinde" diyerek en sık görülen hastalıkları sıraladı.
SMA BİLİM KURULU OCAK'TA TOPLANACAK
SMA Bilim Kurulunu Ocak ayı içinde toplamayı planladıklarını ifade eden Bakan Koca, Bilim Kurulu üyelerinin ülkemizde kullanılmayan ilaçlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacağını söyledi. Ana gündem maddesi tedavide kullanılan ilaçlara yönelik son gelişmeler olacak. Ülkemizde henüz kullanılmayan ilaç ve tedaviler ve bunların hangi hasta guruplarında kullanılabileceğine karar verilebilir. Bilim Kurulumuzun bu konuda alacağı kararı da kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.