İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT, taksi, sarı dolmuş, okul servisi, tramvay gibi toplu taşıma araçlarına zam yaptı. Zam oranı yüzde 29,6 olarak gerçekleşti. Zamla birlikte öğrenci akbili ve tam akbil dolum ücretleri de değişti. Vatandaşlar yoğun şekilde, 'İETT otobüs, metrobüs, taksi, sarı dolmuş, mavi dolmuş ücreti ne kadar oldu?' sorusunun yanıtını arıyor. Yine 'Öğrenci akbili dolum ücreti ne kadar? Tam akbil aylık dolum ücreti ne kadar?' soruları da merakla araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte yüzde 29,6'lık zammın ardından yeni İETT otobüsü, metrobüs, sarı dolmuş, taksi, tramvay ücretleri...