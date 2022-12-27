Son dakika: MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde başlattığı 'Pençe-Kılıç Harekâtı' devam ederken, Suriye'nin kuzeyinde güvenli alanlara aciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist komandoların 'cezalandırma operasyonunda" etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan sınır ötesi operasyonlarla Suriye'nin kuzeyinde teröristlerden temizlenen bölgelerde güvenli alanlar oluşturulurken, bir grup PKK/YPG'li terörist, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan güvenli alanlara taciz ateşinde bulundu. Bölgedeki keşif ve istihbarat çalışmaları sonucu, yerleri tespit edilen PKK/YPG'li terörist grup 'cezalandırma operasyonu' gerçekleştirildi. Etkili mesafesi 40 kilometreye kadar ulaşan Fırtına obüsler ile ÇNRA'nın da (Çok Namlulu Roketatar) kullanıldığı 'cezalandırma operasyonu' kapsamında komandolar, 12 PKK/YPG'li terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçiğin teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.