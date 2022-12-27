Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Mustafa Şentop'un konuşmasından öne çıkanlar:
"TBMM biz de bir tabirdir gündemine hakimdir. İstediği her konuyu görüşebilir bunun süresi de Meclis'in görevi devam ediyor. Seçim yapılacağı güne kadar TBMM çalışabilir bir takvim dahilinde. İhtiyaç olan milletimizin faydasına olan her türlü meseleyi müzakere eder kanun değişikliği yapabilir.
Bu anlamda bir sınırlama yok tek sınır seçim. Seçim günü. Ancak genel olarak seçim çalışmaları falan gündeme geleceğe için seçimlere aşağı yukarı 1,5-2 ay kala bir zaman Meclis çalışmalarına ara veriyor, milletvekilleri de bölgelerinde seçim çalışmaları sürdürüyor. Ancak bu bir kararla olan bir şey eğer gündem varsa çalışacak konu varsa çalışmalar devam da edebilir.
Anayasa ile ilgili hususa gelince tabii bunun çok muğlak kapalı bir ifade olduğunu düşünüyorum. Yeni bir anayasa yapmak mı anayasa değiştirmek mi? Anayasa değiştirmekse anayasanın hangi maddeleri değişecek ve hangi maddeleri ile ilgili destek verilecek? Yapılabilir mi yapılabilir elbette. TBMM'de 400'ün üzerinde bir oyla her türlü anayasa değişikliğini yapmak mümkün.
BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİNE PARTİLER NE DİYOR?
Hukuki düzenleme ile çözülmeli diyenler çoğunlukta.
CHP'NİN "İMZA ATAMAZ" ELEŞTİRİSİ
Doğru değil, bilgisizlikten kaynaklanan bir iddia...