Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan önemli açıklamalar

Anayasa ile ilgili hususa gelince tabii bunun çok muğlak kapalı bir ifade olduğunu düşünüyorum. Yeni bir anayasa yapmak mı anayasa değiştirmek mi? Anayasa değiştirmekse anayasanın hangi maddeleri değişecek ve hangi maddeleri ile ilgili destek verilecek? Yapılabilir mi yapılabilir elbette. TBMM'de 400'ün üzerinde bir oyla her türlü anayasa değişikliğini yapmak mümkün.