Terör soruşturmasında DBP Genel Başkanı ve il başkanı tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, 23 Aralık'ta Diyarbakır merkezli 9 il'de yapılan operasyonlarda aralarında DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulamaları tamamlanan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DBP Diyarbakır İl Eşbaşkanları Seval Gülmez ve Fahrettin Altun, Batman İl Eşbaşkanları Burhan Eğlenti ve Rükiyete Onat Gönül, Şanlıurfa İl Eşbaşkanları Rabia Aslan ve Hidayet Enmek, Gaziantep İl Eşbaşkanları Ethem Ünal ve Zeliha Arslan, Şırnak İl Eşbaşkanı Zeki İrmez, Mardin İl Eşbaşkanları Şerafettin Aslan ve Süreyya Dündar, Ağrı İl Eşbaşkanı Melik Özmüş, Van İl Eşbaşkanları Şengül Polat ve Harun Okay sağlık kontrollerinin ardında adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen 14 kişinin Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 12 DBP il eşbaşkanı adli kontrol şartıyla yurt dışı yasağı konularak serbest bıraktı. DBP Eşgenel Başkanı Keskin Bayındır ve DBP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Hayrettin Altun ise tutuklanarak cezaevine konuldu.