Türkiye, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi Töreni" ile "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İşbirliği Protokolü İmza Töreni" düzenlendi. Devlet korumasında yetişen 780 gencin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesi üzerine ataması gerçekleştirildi. Ataması yapılan gençler, duygularını SABAH'a şöyle anlattı:Türk Dil Kurumu Başkanlığı'na atandım. Artık devlet memuruyum. Çok mutluyum. Allah devletimizden razı olsun. Yurtta kaldım, sonra koruyucu annem oldu. Koca bir aile olduk. Devlet çok büyük bir destek verdi, büyük bir gelecek sundu bana.O kadar mutluyum ki çocuğumun çok güzel bir işi oldu. Atama yapılırken sarıldık, bekledik.Orman Genel Müdürlüğü'ne atandım. Mutluyum. Devlet düşünülemeyecek kadar imkân sunuyor. Çocukluğumdan beri çok güzel şartlarda yetiştim büyüdüm. Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Yurtlarda çocuk evlerinde kaldım. Yabancı dil desteğinden sağlığa kadar çok destek gördüm.Devlet bu işle bana umut verdi. Hayatımı, düzenimi kuracağım. 18 yılım yurtta geçti. Çocuk evlerinde kaldım. Her türlü imkân verildi.Genelkurmay Başkanlığı'na atandım. Başkanımıza teşekkür ederim