Yargıtay, AHL işgal girişimi davası kararını kısmen bozdu

Kararda, bir kısım sanıkların birlikte hareket edip örgütsel faaliyette bulunduklarının dosyada olay yeri görüntüleri, taraf beyanları ve adli raporlarla sabit olduğunun gözetildiğine yer verildi. Kararda, 9 sanık hakkında yerel mahkemece suç işlediklerinin sabit olmaması gerekçesiyle verilen beraat kararları ve 88 sanığa bir kısım suçlardan verilen kararlar onandı.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan ceza alan 32 sanığa dikkat çekilen kararda, bu sanıkların doğrudan fail olarak, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılması gerektiği gerekçe gösterilerek hükümler bozuldu. "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan haklarında mahkûmiyet hükmü kurulan 19 sanıkla ilgili olarak suç vasfında yanılgıya düşüldüğü belirtilen kararda, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan cezalandırılması gerektiğinden bahsedildi.

Kararda, 9 sanıkla ilgili olarak "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan hüküm kurulduğu, ayrıca bu sanıklara "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ceza verildiği anımsatılarak, sanıklara bu suçlardan ceza verilemeyeceğine yer verildi. Kararda, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 sanığa verilen cezaların, 1 sanığa da bu suçtan verilen beraat hükümlerinin bozulmasına karar verildi. Kararda, hain darbe girişimi gecesinde Mahir Ayabak'ın şehit edildiği, 3 katılanın ise yaralandığı kaydedilerek, bazı sanıkların yaralanmalara ilişkin "kasten öldürmeye teşebbüs", Ayabak'ın şehit edilmesi yönünden ise "kasten öldürme" suçundan "nitelikli" haliyle cezalandırılması gerektiğinden bahsedildi. Dairenin kararında, 37 sanık hakkında, bir kısım müştekiler yönünden "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan, yetersiz gerekçelerle hüküm kurulduğu belirtilerek bozma kararı verildiği anlatıldı.