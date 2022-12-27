Yenişehir Biberi’ne de tescil belgesi

Bursa'da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, HAGEL ve Tarım A.Ş. aracılığıyla kaliteli tohumluk temininden yüksek verimli hayvan ırklarının çiftçilere dağıtılmasına, üretim kalitesinin artırılmasından ürünlere uluslararası pazar bulunmasına kadar her alanda önemli çalışmalara imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarım ürünlerinin markalaşmasına da büyük önem veriyor. Daha önce Tarım A.Ş. aracılığıyla BlackBursa markasıyla siyah inciri tescilleyen Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Biberi, Bursa Kestanesi ve Keles Kirazı ile ilgili başlattığı coğrafi işaret alma çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı. Yapılan inceleme ve analiz sonucunda, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 'Yenişehir Biberi'ne Coğrafi İşaret ve Tescil Belgesi verildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tescil belgesini Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı ikinci oturumunda Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'a teslim etti.

YENİ ÜRÜNLER YOLDA

Bursa'nın tarımsal alanda marka değerinin yükseltilmesi için çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bu amaçla; Yenişehir Biberi, Bursa Kestanesi ve Keles Kirazı ile ilgili coğrafi işaret alma projeleri başlatılmıştı. Bugün ise sürdürülen bu çalışmaların çıktılarını almaya başladığımız önemli bir anı yaşıyoruz. Yapılan inceleme ve analiz sonucunda, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 'Yenişehir Biberi'ne Coğrafi İşaret ve Tescil Belgesi verildi. Hayırlı olmasını diliyorum. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'mız 'tarımsal ürünlerin marka değerini artıracak' çalışmalara 2023'te de devam edecek. Çörek Otu, Mahmudiye Çileği ve Konaklı Kavununa da tescil belgesi almak için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da Yenişehir'de ilk kez bir ürüne tescil belgesi alındığını belirterek, "Biberin Yenişehir'de üretildiğini tescil ettirmiş olduk. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.