Darbeye karşı dayanışma mektubu

Türkiye'nin15 Temmuz hain darbe girişimine sessiz kalan, birçok FETÖ'cüyü ülkesinde barındıran Almanya'daki darbe girişimi AB'de bomba etkisi yarattı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya Federal Meclisi Başkanı Barbel Bas'a anlamlı bir dayanışma mektubu gönderip, işbirliği mesajı verdi. Şentop mektubunda 15 Temmuz darbe girişiminin altını çizdi, üstü kapalı Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan PKK mensuplarının korunmasını gündeme taşıdı. Darbe girişimi ile ilgili haberleri üzüntü ile öğrendiğini belirten Şentop, "Bu hain darbe planını şiddetle kınıyor, Gazi Meclisimizin dost ve müttefik Almanya halkının ve Almanya Federal Meclisi'nin yanında olduğunu belirtmek istiyorum" dedi. Şentop, "Hukukun üstünlüğü, özgürlükler ve insan hakları ancak istikrarlı ve güvenin hâkim olduğu ortamlarda korunup gelişebilir. Bu çerçevede, ülkelerimizin birlik ve egemenliğini doğrudan tehdit eden tüm terör örgütlerine, aşırılıkçı oluşumlara ve ırkçılığa karşı iş birliğinin önemini bir kez daha vurgulamak isterim" mesajını verdi.Bu arada A Haber'de de soruları yanıtlayan Şentop, başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi için, "Esas olan meselenin çözümüdür. Meclis çatısı altında çözülmesi herkesi memnun edecektir. Tekrar bunun referanduma sunulmasına gerek yok" dedi.