DEAŞ ve FETÖ örgüt üyeleri savcılığa sevk edildi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında Ankara'da yapılan operasyonda Irak uyruklu H.E.B. gözaltına alındı. H.E.B'nin örgütte faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddia edilen ev kadını L.K. ile Yalova'da özel bir hastanede doktor olarak görev yapan A.K.'yi gözaltına alınmasının ardından şüphelilerin, terör örgütünün şifreli haberleşme programı olan Bylock kaydı bulunduğu öğrenildi.

İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.