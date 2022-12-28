Dünya Türkiye’yi konuşuyor: Devasa keşif

Türkıye'ninSakarya Gaz Sahası'nda yeni gaz rezervini açıklaması dünya medyasında geniş yankı uyandırdı. ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg "Türkiye, Karadeniz doğalgaz rezervlerindeki devasa artışı açıkladı" başlıklı haberinde "Türkiye bu devasa keşifler sayesinde Karadeniz'deki doğalgaz rezerv tahminini yaklaşık üçte bir oranında artırdı" ifadeleri yer aldı.Enerji sektörünün önde gelen internet haber sitelerinden World Oil ise Türkiye'nin yeni rezerv duyurusunu "Yeni keşiflere kapı aralayacak keşif" olarak nitelendirirken "Türkiye'nin mevcut açık deniz çalışmaları var. Erdoğan yeni kuyular açmaya başlayacaklarını duyurdu. Rezervler başlangıçta varsayılandan çok daha büyük" dedi.Haberi, Başkan Erdoğan'ın sondaj gemisine el salladığı fotoğrafıyla duyurdu. İngiliz Reuters haber ajansı da yeni keşifle ilgili haberinde Türkiye'nin enerjide kendi kaynaklarını elde etmeye başladığına vurgu yaptı. BBC, gaz rezervinin 1 trilyon dolarlık piyasa değerine vurgu yaparken Çin Şinhua haber ajansı Erdoğan'ın "Türkiye'yi Hazar, Akdeniz ve Ortadoğu'nun enerji merkezi yapmakta kararlıyız" sözlerine dikkat çekti.