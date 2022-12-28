Emine Erdoğan’dan Şanlıurfa Belediyesi’ne tebrik: Dünyaya örnek olacak bir başarı





KAZANAN ÜLKEMİZ OLUYOR

Sürdürülebilir odaklı uygulamaları olan belediyeleri tebrik eden Emine Erdoğan, "İsrafı engellemek, yaşamdan tasarruf etmek anlamına geliyor. Yerel yönetimlerimizin Sıfır Atık anlayışıyla ortaya koydukları çalışmalarla kazanan ülkemiz oluyor. Sürdürülebilir odaklı uygulamaları olan tüm belediyelerimize gelecek nesiller adına teşekkür ediyorum" dedi.