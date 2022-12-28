Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan Şanlıurfa Belediyesi'ne tebrik: Dünyaya örnek olacak bir başarı
Giriş Tarihi: 28.12.2022 16:53 Son Güncelleme: 28.12.2022 16:53

Emine Erdoğan'dan Şanlıurfa Belediyesi'ne tebrik: Dünyaya örnek olacak bir başarı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sıfır atık projesini benimseyen ve atık çamuru verimli toprağa dönüştüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini tebrik etti. Emine Erdoğan, "Yerel yönetimlerimizin Sıfır Atık anlayışıyla ortaya koydukları çalışmalarla kazanan ülkemiz oluyor. Günde 25 ton gübre elde edilmesi dünyaya örnek olacak bir başarı" dedi.

ANKARA
Emine Erdoğan’dan Şanlıurfa Belediyesi’ne tebrik: Dünyaya örnek olacak bir başarı

Sosyal medya hesabından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini tebrik eden Emine Erdoğan, "Atıksu Arıtma Tesisi'nde suyun arıtılmasıyla oluşan atık çamuru gübreye dönüştüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyorum. Atık çamur verimli toprağa dönüşüyor, geleceğimize nefes oluyor. Günde 25 ton gübre elde edilmesi dünyaya örnek olacak bir başarı" ifadelerini kullandı.



KAZANAN ÜLKEMİZ OLUYOR
Sürdürülebilir odaklı uygulamaları olan belediyeleri tebrik eden Emine Erdoğan, "İsrafı engellemek, yaşamdan tasarruf etmek anlamına geliyor. Yerel yönetimlerimizin Sıfır Atık anlayışıyla ortaya koydukları çalışmalarla kazanan ülkemiz oluyor. Sürdürülebilir odaklı uygulamaları olan tüm belediyelerimize gelecek nesiller adına teşekkür ediyorum" dedi.

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Emine Erdoğan'dan Şanlıurfa Belediyesi'ne tebrik: Dünyaya örnek olacak bir başarı
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