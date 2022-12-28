Havalimanında yakalanan teröristin 15 yıl hapsi istendi! Demirtaş’ın ağabeyinden ders almış

İran'dan İstanbul Havalimanı'na 14 Ekim'de gelen 'Numan Amed' kod adlı PKK'lı terörist Serhat Özel hakkında yürütülen soruşma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Serhat Özel'in terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alanında silahlı olarak faaliyet göstermek amacıyla 2018 yılında örgüte katılım gösterdiği yönünde bilgiler edinildiği, bu çerçevede kendisi ile polis ekipleri tarafından yapılan telefon görüşmeleri sonucu teslim olması yönündeki ikna çalışmalarının sonuç verdiği anlatıldı.

ÖNCE BİLARDO SONRA TERÖR FİLMİ

İddianamede Serhat Özel'in 14 Ekim 2022'de İran üzerinden İstanbul'a gelerek teslim olduğu kaydedildi. İfadesine yer verilen iddianamede, Özel'in Almanya'da doğduğunu, Almanya'da arkadaş çevresinin genelde Ezidi Kürtler ve Alman vatandaşlarından oluştuğunu söylediği aktarıldı. İfadenin devamında, "Ezidi Kürt arkadaşlarım ile birlikte bulunduğumuz şehirde faaliyet gösteren Kürt Kültür Derneği isimli yere gidip gelmeye başladım. Bu dernek veya buna benzer dernekler genelde PKK/KCK terör örgütü lehine faaliyet gösteren yerlerdi. Bu derneğe gittiğimizde ilk başlarda bilardo oynardık, daha sonraki gidişlerimde PKK/KCK terör örgütü mensuplarının yer aldığı filmler ve belgeseller gösterilmeye başlandı, bu şekilde derneğe giden gençleri örgütleme faaliyetleri yapılırdı'' dediği yer aldı.

DEMİRTAŞ'IN AĞABEYİNDEN DERS ALMIŞ

2018 yılının Nisan ayında Mazlum Doğan Akademisine katıldığını ve burada Selahattin Demirtaş'ın ağabeyinden 'demokratik modernite' derslerini verdiğini söylediği aktarıldı. Serhat Özel'in, 2022'de başka bir örgüt mensubunun örgütten koparak Türkiye'ye teslim olup serbest kaldığını öğrendiği, bunun üzerine interneti açarak o şahısla iletişim kurduğu, kendisine Kuzey Irak'ta yaşadığını ve örgütten koptuğunu söylediği belirtildi.

"ÖRGÜTTE ANLATILDIĞI GİBİ DEĞİL BURADA ÇOK İYİ DAVRANIYORLAR"

İddianamede Özel'in ifadesinde, ''Kendisine 'Duydum ki Türkiye'ye gitmişsin' dedim, Türk güvenlik güçlerinin teslim olan örgüt mensuplarına tavırlarının nasıl olduğunu sordum, kendisi de bana 'Örgütte anlatıldığı gibi değil, burada çok iyi davranıyorlar, örgütten kopanların tekrardan topluma kazandırılması için yardımda bulunuyorlar' dedi, bu şekilde yazıştık'' şeklinde söylediği kaydedildi.

ETKİN PİŞMANLIK TALEBİ

Pişman olduğunu belirten Serhat Özel, "Türk güvenlik güçlerinin yönlendirmesi ile İran'dan Türkiye'ye gelip teslim oldum. Bu süreci ben kendim yönlendirdim. Türk Silahlı Kuvvetleri ile hiçbir çatışma ortamım olmadı. Faaliyetlerimi yukarıda sizlere anlattım. Çok pişmanım, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istiyorum'' ifadelerini kullandı. İddianamede 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilirken etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak cezasında indirim uygulanması da talep edildi.