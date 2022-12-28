Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’na bunları söyledi! ’Duyumlar aldık’ diyerek açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gergin geçen günlerin ardından Ahlatlıbel'de buluştu. Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine gerçekleşen görüşme 2 saat 15 dakika sürdü. Gergin geçtiği belirtilen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Masada neler konuşulduğu merak edilirken, CHP kaynakları sorun olduğunu ancak kriz olmadığını söyledi. Görüşmeye dair BBP Lideri Mustafa Destici, 'Duyumlar aldık.' diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
MUSTAFA DESTİCİ: 6'LI MASANIN İÇİNDE BİR DE 2'Lİ MASA VAR
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in görüşmesine ilişkin değerlendirmeleri sorulan Destici, "Bu görüşme şunu gösterdi, altılı masanın içinde bir de ikili masa var. Karar vericinin ikili masa olduğunu da görmüş olduk." dedi.
"DUYUMLAR ALDIK"
Destici, dün akşam gerçekleşen Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesi ile ilgili sözlerine devam etti, "Sayın Akşener'in çok net bir şekilde Kemal Bey'e, kendisinin aday olması halinde 'seçimi kaybetme risklerinin bulunduğunu ve bunu bir kez daha düşünmesi gerektiğini' hatırlattı. Aldığımız duyumlar böyle." dedi