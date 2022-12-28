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Giriş Tarihi: 28.12.2022 16:06 Son Güncelleme: 28.12.2022 16:33

Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na bunları söyledi! 'Duyumlar aldık' diyerek açıkladı

SON DAKİKA HABERİ: Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya geldi. Sürpriz görüşme 2 saat 15 dakika sürdü. Ne Kılıçdaroğlu ne de Akşener görüşme sonrası açıklama yapmadı. İYİ Parti ve CHP'den de bir açıklama gelmedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinden duyumlar aldıklarını söyledi. Destici, Akşener'in Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’na bunları söyledi! ’Duyumlar aldık’ diyerek açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gergin geçen günlerin ardından Ahlatlıbel'de buluştu. Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine gerçekleşen görüşme 2 saat 15 dakika sürdü. Gergin geçtiği belirtilen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Masada neler konuşulduğu merak edilirken, CHP kaynakları sorun olduğunu ancak kriz olmadığını söyledi. Görüşmeye dair BBP Lideri Mustafa Destici, 'Duyumlar aldık.' diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MUSTAFA DESTİCİ: 6'LI MASANIN İÇİNDE BİR DE 2'Lİ MASA VAR

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in görüşmesine ilişkin değerlendirmeleri sorulan Destici, "Bu görüşme şunu gösterdi, altılı masanın içinde bir de ikili masa var. Karar vericinin ikili masa olduğunu da görmüş olduk." dedi.

"DUYUMLAR ALDIK"

Destici, dün akşam gerçekleşen Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesi ile ilgili sözlerine devam etti, "Sayın Akşener'in çok net bir şekilde Kemal Bey'e, kendisinin aday olması halinde 'seçimi kaybetme risklerinin bulunduğunu ve bunu bir kez daha düşünmesi gerektiğini' hatırlattı. Aldığımız duyumlar böyle." dedi

"KEMAL BEY'İN GERİ ADIM ATMAYA NİYETİ YOK"

Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nu aday olmaması konusunda ikaz ettiğini ifade eden Destici, "Kemal Bey'in adaylık konusunda da geri adım atmaya hiç niyetinin olmadığını biliyoruz." diye konuştu.

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Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na bunları söyledi! 'Duyumlar aldık' diyerek açıkladı
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