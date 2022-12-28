Sabah, Karadeniz gazının işleneceği Filyos Limanı’ndaki tesisleri görüntüledi: Bağımsız Türkiye’nin enerji üssü

Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlığını sağlayacak doğalgaz keşifleri birbiri ardına gerçekleşti. Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla keşfettiği ve ana şebekeyle birleştirerek dağıtıma hazır hale getireceği Filyos Limanı Doğalgaz İşleme Tesisi'nde hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Tesisin karadaki bölümü yüzde 85 tamamlanmış durumda. Denizdeki operasyonlar ise yüzde 70 seviyesine ulaştı. Birkaç ay içinde yakış testleri başlayacak. Doğalgazı kıyıya ulaştıracak olan her biri 12 metrelik borular Karadeniz'in 2 bin 200 metreye kadar uzanan derinliğine yerleştirildi.Deniz altındaki üç hattan biri gazı getirecek, biri glikol taşıyacak, sonuncusu da fiber optik, hidrolik gibi ihtiyaçları karşılayacak. Gazın taşınması operasyonunda 51 gemiden oluşan dev bir filo ve 8 bin personel görev yapıyor. Boru hattı açık denizdeki on kuyudan gelen doğalgazı 1.2 milyon metrekare alana sahip Filyos tesisine taşıyacak. Bu devasa tesisin ulusal şebekeyle buluşturacağı doğalgaz, konutların 25 yıllık ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip. Kuyulardan gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak dağıtım haznesi 'Peçenek', Sakarya Gaz Sahası'na gemiyle taşındı. Operasyonda su altı robotları kullanıldı. Karadeniz'de 2 bin 200 metre derinliğe indirildi. İlk evredeki üretim miktarı günlük 10 milyon metreküp civarında olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Bir aksilik çıkmadığı takdirde mart ayının sonuna doğru ilk gazı sisteme vermiş olacağız" dedi.540 km'lik hattın dünyadasayılı örneği var. 2 bin 20 metresu derinliğinde boru döşemesitamamen robotlarla yapılıyor.Artık alan değilüreten ülkeyiz.Başkan Erdoğan'ın açıkladığı, 58 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi müjdesi, Türkiye'nin enerji filosunun gücünü gözler önüne serdi. Fatih sondaj gemisinin Çaycuma-1'deki 58 milyar metreküplük yeni keşfi, enerji bağımsızlığı konusunda Türkiye'nin elini daha da güçlendirdi. Sismik araştırma gemileri Barbaros Hayreddin Paşa ve MTA Oruç Reis; sondaj gemileri Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han ile denizlerde keşifler yapan filomuz Türkiye'yi yarınlara taşıyor. Türkiye'nin sürdürdüğü enerji politikalarının meyvesini vermeye başladığına işaret eden enerji uzmanları, enerji filosunun kurulduğu 2017'ye dikkat çekerek, Erdoğan ve o dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın kararlı tutumunun 1 trilyon dolarlık bir gelire kapı araladığına vurgu yapıyor.Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "2017 bir milattı. Ortaya çıkan enerji rezervleri 20-25 yıl boyunca Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 30-35'ini karşılayacaktır. Kararlılığın meyvesini topluyoruz" derken Kocaeli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Yunus Furuncu da "2017'den sonra kurulan filoyla işin rengi değişti. Gemilerin devreye alınıp, derin sondajların yapılması bu işte en kritik hamleydi. Bu vizyon sayesinde bugün enerjide merkez ülke olmayı konuşuyoruz" dedi.Yunan medyası, Türkiye'nin Karadeniz'de yeni doğalgaz keşfini ülkenin Ege ve Akdeniz'deki saldırgan politikasını meşrulaştırmak için manipülasyon amacı taşıyan yorumhaberlerle duyurdu. Yunan Ta Nea gazetesi "Türkiye'nin amacı başka. Akdeniz'de de gaz arıyorlar. Libya'nın zayıflığından yararlandılar. Girit açıklarında karasularımızı 12 mile çıkarmayı hemen halletmeliyiz" şeklinde küstah yorumlarda bulundu.Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında konuştu: Gerek Çaycuma sahasındaki 58 milyar metreküp, gerekse Sakarya Gaz Sahası'ndaki ilave miktarla birlikte bu rakam 710 milyar metreküp olarak ilan edildi. Karadeniz'den üreteceğimiz gazın maliyeti, ithal ettiğimiz gaza göre daha düşük. Orada üretilecek gazın miktarını dikkate aldığımızda bu değerlendirmeleri daha sağlıklı yapabiliriz. Bu bizim kendi gazımız, cari açığımıza son derece olumlu yansıyacak. Orada ne kadar gaz üretirsek, o kadar daha az ithal edeceğimiz anlamına geliyor. Kaynaklar Türkiye'de kalacak. Buradan hem milletimiz kazançlı çıkacak, hem de devletimiz kazançlı çıkacak. İşleme tesisi, ilk etapta günlük 10 milyon metreküp gaz işleyecek kapasitede çalıştırılıyor fakat altyapı ikinci fazla birlikte günlük 40 milyon metreküp işleyecek şekilde hazırlandı. İkinci fazda 30'un üzerinde ilave kuyu açarak devam edeceğiz. 2026'da buradaki kuyu açma işlerinin tamamını bitirmiş olacağız. Burada kurulacak sistemin tamamı uzaktan kontrol edilecek. Bununla alakalı olarak da karada büyük bir kontrol merkezi inşa ediliyor. 'Zeki' adını verdiğimiz bir yazılımımız var.