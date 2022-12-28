Son dakika | 6’lı masada ’Kılıçdaroğlu’ krizi büyüyor! Gürsel Tekin: İYİ Partililer karşı kampanya yürütüyor

"Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili şimdi kaygılar nedir, yani ortada hangi veriler var bilmiyorum. Doğrusu ben de şaşırıyorum. "Falan aday ile kazanırız filan aday ile kazanamayız" cümlesine hiç katılmıyorum. Bunu sadece İYİ Partili arakdaşlarımız adeta bir kampanyaya çevirdiler. Bu çok doğru bir şey değil"