Ahlatlıbel’deki Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinin perde arkası! CHP’li isimden çarpıcı çıkış: Bay Kemal bu akşam...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına 'hayır' demeyiz" sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir parti, diğerinin iç işlerine karışmamalı" ifadeleri ile tepki gösterince iki lider arasında gerilimli günler başladı. Akşener'in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili mahkeme kararı sonrası Saraçhane'ye koşması ve İmamoğlu'nu deyim yerindeyse aday ilan etmesi CHP ile İYİ Parti arasındaki ipleri iyice germişti. Akşener, CHP kanadından gelen tepkiler sonrası, "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanlarına desteğe gitmek için kimden izin alacağım? Söyleyeni de fena çarparım." diyerek masayı deyim yerindeyse yıkmanın eşiğine getirdi. Akşener-Kılıçdaroğlu, İYİ Parti-CHP gerilimi sürerken dün sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Akşener ile Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya geldi. İki liderin görüşme sonrası açıklama yapması bekleniyordu, ancak ne yazılı ne de sözlü bir açıklama olmadı. CHP kaynaklarından gelen ilk bilgilerde, bazı sorunlar olduğu ancak krizin sözkonusu olmadığı belirtildi. İşte Ahlatlıbel'deki sürpriz görüşme ile ilgili dikkat çeken detaylar...

AHLATLIBEL'DE GERGİN GÖRÜŞME

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir devam eden gerginliğin ardından sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Akşener ile Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya geldi.