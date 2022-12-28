Son dakika: Bakan Soylu: İmamoğlu beni aradı, ’CHP Genel merkezi beni sevmiyor’ dedi

Zorlu bir sürecin sonunda kamuyu çok büyük bir şekilde terör örgütünden arındırdık. Elbette sizde ben de biliyorum ki; kriptosu var, uykuya yatmış olanlar var... Biz bunların hepsini sökebilmek için büyük bir çaba ortaya koyuyoruz.

"CHP BENİ SEVMİYOR"

Eğer FETÖ ile iltisaklı belediyelerde gereğini yerine getirmemiş olsaydık bugün neler olurdu? Anayasa yetkisini kullandığımız için eleştirildik.

Bundan belli bir süre önce İmamoğlu saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana belli bir konuda "CHP Genel Merkezi beni zaten sevmiyor, nolursunuz bana bu konuda yardımcısı olur musunuz?" diye bir ricası da olmuştur. Ama biz kanun ne gerekiyorsa onu yaptık. Bir taraftan işine geldiği zaman alttan almasını bileceksin. Bir taraftan hakaret edeceksin. Bu ikiyüzlülüktür. Bunu tarihin akışına bırakıyorum.

"BELEDİYELERE SÖZDE DEĞER AİLELERİ ALDILAR"

İstihbarat elimizde olduğu için soruşturma izni verdik ve başladı. Sözde değer aileleri aldılar. Biz şehit ailelerini alıyoruz ya. Terör örgütü PKK'da elinde bulundurduğu belediyeler vasıtasıyla, dağda etkisiz hale getirilenlerin akrabalarını, kardeşini, ağabeyi gibi yakınlarını belediyelere alıyor. Biz bunları biliriz. Bunları, HDP'yi ve PKK'yı iyi takip ettiğimiz için, kayyum belediyelerinde operasyon yaptığımız için biliriz.

Biz bu soruşturmayı sadece İBB'ye yapmıyoruz. Kanuna rağmen suçu olmasına rağmen işe alınanlar oldu mu? Oldu. Soruşturmayı 8 kişilik heyetle yaptık. Ve heyet içerisinde, Ticaret Bakanlığı ve MASAK'tan da elemanlar vardı. Herkesin kendine ait bir sorumluluğu vardır. Başmüfettişlerden en kıdemlisi olan koordinasyonu yapar. Birisi çıktı yerine başka biri geldi... Bu da yalan. 8 kişi devam etti.

"İŞE ALDIKLARINIZI SİZE KİM ÖNERDİ?"

505 kişi terörle iltisaklı olduğu için kamuda çalışamaz. Yüzünüzün karalığını silemezsiniz. Bu 505 kişi İmamoğlu döneminde alınmış bunların bizatihi işe girmesinde engel durum söz konusudur. Ve kendi suçunu örtbas etmek için masum insanları kalkan yapmak ayıptır."