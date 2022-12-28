SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’seçime gidelim’ çıkışına veto: Zamanında yapılacak

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına parti tabanından birçok eleştiri geldi. Kılıçdaroğlu'nun çıkışı gereksiz bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu resti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruldu. İmamoğlu, Genel Başkanı'nı veto ederek, "Bizim yetkimiz 2024 mart ayına kadar yapılmıştır. Seçimin tekrarı olmaz, zamanında olacaktır. İBB'de bizlerin hedefi, 2024 mart ayında en az yüzde 60'tır. Hedefimiz budur, yetkimiz 2024 martına kadardır. İstanbul seçimleri zamanında yapılacaktır." dedi.