SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’seçime gidelim’ çıkışına veto: Zamanında yapılacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye yönelik başlatılan terör soruşturması nedeniyle basın toplantısı gerçekleştirdi. İmamoğlu, kendisine 'Oğlum gibi' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileyelim." çıkışına destek vermedi. İmamoğlu, "İstanbul seçimleri zamanında yapılacaktır." dedi.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA VETO
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir çıkış yaparak, "Derhal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul'daki bütün belediyeler için seçime gidelim. Yüreği varsa, cesareti varsa açıkça meydan okuyoruz" diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmişti.
Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına parti tabanından birçok eleştiri geldi. Kılıçdaroğlu'nun çıkışı gereksiz bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu resti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruldu. İmamoğlu, Genel Başkanı'nı veto ederek, "Bizim yetkimiz 2024 mart ayına kadar yapılmıştır. Seçimin tekrarı olmaz, zamanında olacaktır. İBB'de bizlerin hedefi, 2024 mart ayında en az yüzde 60'tır. Hedefimiz budur, yetkimiz 2024 martına kadardır. İstanbul seçimleri zamanında yapılacaktır." dedi.