Toplu ulaşım vaadi hatırlatılan İBB Başkanı soruya cevap veremedi

"ŞU ANDA FARKLI BİR KONUYU KONUŞUYORUZ"



İşe alınan personelin güvenlik taramasının İçişleri Bakanlığı tarafından yapılması gerektiğini savunan İBB Başkanı yapılan açıklamanın ardından sorulara cevap verdi. Bir gazeteci, önceki gün toplu ulaşıma getirilen yüzde 29'luk zam ve son 2022'den buyana yapılan zamlara ilişkin soru sordu. Bir gazetecinin "CHP'nin 2019 yılı seçimlerinden önce yayımladığı programda tüm CHP'li belediyelerde öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak deniyordu. Sizin de seçim vaatleriniz arasında İstanbullunun ulaşıma paranın azaltılması var. Ancak 2022'nin başından buyana ulaşıma yüzde 80'nin üzerinde zam yapıldı. Ulaşıma dair verdiğiniz vaatleri yerine getirmeyi planlıyor musunuz?" sorusu karşısında bir süre sessiz kalan İBB Başkanı "Basın mensubunu ulaşımla alakalı başka bir platformda ağırlamaktan memnuniyet duyarız. Şu anda farklı bir konuyu konuşuyoruz" cevabını verdi.



Toplu ulaşım vaadi hatırlatılan İmamoğlu soruya cevap veremedi | Video





İBB Başkanı gündemin ulaşım zammı olmadığını öne sürerek soruya cevap vermemesinin ardından farklı gazetecilerin gündem dışına ilişkin siyasi sorularını aksatmadan cevaplaması dikkat çekti.