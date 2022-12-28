Toplu ulaşım vaadi hatırlatılan İBB Başkanı soruya cevap veremedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediyesi'nde müfettişler tarafından terörle iltisaklı çalışanların tespit edilmesi sonrasında yargıya intikal eden terör soruşturmasına ilişkin Fatih Saraçhane'de bulunan İBB Başkanlık binasında açıklamada bulundu.
Çalışan veya işe alınacak personelin güvenlik araştırmasını, kendilerinin güvenlik güçleri olmadığı için İBB sorumluluğunda olmadığını özetleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasına 6'lı masanın temsilcileri destek verdi.
"ŞU ANDA FARKLI BİR KONUYU KONUŞUYORUZ"
İşe alınan personelin güvenlik taramasının İçişleri Bakanlığı tarafından yapılması gerektiğini savunan İBB Başkanı yapılan açıklamanın ardından sorulara cevap verdi. Bir gazeteci, önceki gün toplu ulaşıma getirilen yüzde 29'luk zam ve son 2022'den buyana yapılan zamlara ilişkin soru sordu. Bir gazetecinin "CHP'nin 2019 yılı seçimlerinden önce yayımladığı programda tüm CHP'li belediyelerde öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak deniyordu. Sizin de seçim vaatleriniz arasında İstanbullunun ulaşıma paranın azaltılması var. Ancak 2022'nin başından buyana ulaşıma yüzde 80'nin üzerinde zam yapıldı. Ulaşıma dair verdiğiniz vaatleri yerine getirmeyi planlıyor musunuz?" sorusu karşısında bir süre sessiz kalan İBB Başkanı "Basın mensubunu ulaşımla alakalı başka bir platformda ağırlamaktan memnuniyet duyarız. Şu anda farklı bir konuyu konuşuyoruz" cevabını verdi.
Toplu ulaşım vaadi hatırlatılan İmamoğlu soruya cevap veremedi | Video
İBB Başkanı gündemin ulaşım zammı olmadığını öne sürerek soruya cevap vermemesinin ardından farklı gazetecilerin gündem dışına ilişkin siyasi sorularını aksatmadan cevaplaması dikkat çekti.
İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA ZAM!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi toplu taşımaya bir zam daha yaptı. 6 Nisan'daki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu taşımaya yapılan yüzde 40'lık zammın ardından yönetim toplu taşımaya bir zam daha yaptı. UKOME toplantısında yapılan görüşmelerde toplu ulaşım ücret tarifelerine yüzde 29,1 oranında, servis ücretlerine ise ortalama yüzde 19,95 oranında zam yapıldı.
İETT OTOBÜS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
İstanbul'da ulaşıma gelen zam sonrası İETT otobüsü, metrobüs ve tramvaylarda kullanılan İstanbulkart abonman ücreti netleşti. Buna göre fiyatlar şöyle:
•Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL,
•Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL,
•Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL,
AYLIK AKBİL DOLUM ÜCRETİ NE KADAR? ÖĞRENCİ AKBİLİ DOLUM ÜCRETİ KAÇ TL?
Toplu ulaşıma gelen zam sonrası vatandaşların merakla araştırdığı tam akbil ve öğrenci akbili aylık dolum ücreti şöyle:
•Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL,
•Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL,
SARI TAKSİ NE KADAR OLDU?
•Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL,
•Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL,
•Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL,
•Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL,
OKUL SERVİS ÜCRETİ NE KADAR?
•Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL'den 792 TL,
•Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL'den 422,41 TL,
3 BUÇUK YILDA YÜZDE 155.8 ZAM YAPILDI
Ekrem İmamoğlu; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde; "Gıdaya, ulaşıma, eğitime, suya harcadığı parayı azaltacağız. Çocuklar 12 yaşına kadar topu taşıma araçlarına ücretsiz binecek" iddiasında bulundu.
İmamoğlu; 20 Şubat 2019 tarihinde yaptığı açıklamada; "İstanbul'da ulaşımı ucuzlatacağız. 12 yaş altı çocuklar ve gönüllüler ulaşım araçlarını ücretsiz kullanacak. 25 yaş altı gençlere yüzde 40 indirim. Yarım saat içindeki aktarmalar ücretsiz..." vaadinde bulundu. Ancak göreve geldikten sonra toplu taşımaya 3 buçuk yılda yüzde 155.8 oranında zam yapıldı.
Yönetim, 10 Şubat 2020'de yüzde 35 zam yaparak öğrenci mavi kart aylık ücretini 40 liradan 50 liraya, tam aylık mavi kart ücretlerini ise 205 liradan 275 liraya yükseltti.
29 Temmuz 2021'de yapılan yüzde 15'lik zamla ücretler, aylık tam mavi kart ücretlerinde 275 liradan 316 liraya çıktı. Öğrenci aylık ücretleri ise 50 liradan 57.50 liraya yükseldi.
24 Aralık 2021'de toplu ulaşımda yüzde 36.2 zam yapan İBB yönetimi, aylık mavi kartı 430 lira, öğrenci aylık mavi kart ücretlerini ise 78 liraya yükseltti.
7 Nisan 2022'de yapılan yüzde 40 zamla birlikte aylık mavi kart ücretleri 430 liradan 602 TL'ye, öğrenci aylık mavi kart ücretleri ise 78 TL'den 109 TL'ye yükseldi.