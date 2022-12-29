Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik zirve! Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Giriş Tarihi: 29.12.2022 16:36 Son Güncelleme: 29.12.2022 16:38

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik zirve! Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmede ekonomiden dış politikaya birçok başlığın ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kritik zirve! Başkan Erdoğan, Bahçeli’yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

MASADAKİ KONULAR
Kritik zirvede iki liderin, ekonomiden dış politikaya birçok başlığı ele alması bekleniyor.

Görüşmede ayrıca, siyasetin öne çıkan başlıkları ve Cumhur İttifakı'nın çalışmalarının yer alması öngörülüyor.

Başkan Erdoğan Bahçeli'yi kabul edecek | Video

İKİ LİDER EN SON 13 ARALIK'TA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli en son 13 Aralık'ta MHP liderinin Çayyolu'ndaki konutunda bir araya gelmişti.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik zirve! Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
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