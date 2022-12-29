Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kritik zirve! Başkan Erdoğan, Bahçeli’yi kabul etti

Görüşmede ayrıca, siyasetin öne çıkan başlıkları ve Cumhur İttifakı'nın çalışmalarının yer alması öngörülüyor.

Başkan Erdoğan Bahçeli'yi kabul edecek | Video

İKİ LİDER EN SON 13 ARALIK'TA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli en son 13 Aralık'ta MHP liderinin Çayyolu'ndaki konutunda bir araya gelmişti.