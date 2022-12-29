Doğalgaz keşfine ‘yalan’ diyenler yabancı beslemeleridır

MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, 2023'e dev umutlarla ve müjdelerle girdiğini söyleyen Bahçeli şu ifadeleri kullandı:Fatih Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de enerji alanında muazzam fetihler yapmaktadır. Dünyada pek çok ülke artan maliyetler kapsamında enerji darboğazıyla boğuşurken, Türkiye bu alanda gücüne güç kattı. Türkiye'miz enerjide hem terminal ülke hem de üretim üssü olarak sivrilmektedir. Bulunan doğalgaz rezervinin muhtemel sosyal, siyasi, ekonomik ve ticari etkisi şimdiden göz kamaştırmaktadır. Yine kötümserler fitne silahlarını çekerek sipere yatmışlardır. Yine ülkesine ters bakan gafiller yalan çarkını döndürmeye başlamışlardır. Edep fukaraları Türkiye'nin diri ve şuurlu yükselişinden rahatsız ve memnuniyetsizdir. Bunlar maalesef yabancı beslemeleridir.Karadeniz'de bulunan doğalgaz ile Gabar Dağı'nda tespit edilen petrol, Türkiye'nin karşısında toparlanan husumet ve huşunet cephesini anlaşılan hoplatmış, deliye çevirmiştir. Bunlar bildiklerini okusunlar, Türkiye de muhteşem yolculuğuna iman ve iradeyle devam edecektir.Ucuz insan müsveddesi bazı siyasetçi ve gazetecilerin evlerinde kullandıkları doğalgazın bu kış kesilmesi, soğukla tanıştıklarında titreyen bedenlerinin iftira saçan dilleriyle nasıl bir uyum sağlayacağını görmek lazımdır. Bakalım gaz mı yalan soğuk mu yaman?