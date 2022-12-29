"Doktor dayak yemeyi hak ediyor" demişti! 6 bin lira tazminat ödeyecek





"SONUNA KADAR BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"



Kararı değerlendiren Dr. Lütfi Tiyekli, tazminat davasını da diğer sağlık çalışanlarına örnek olması amacıyla açtığını vurgulayarak şunları söyledi:



"Benim yaşadığım olayda vatandaş aile sağlığı merkezine gelmemesi gerekiyordu, evde karantinada olması gerekiyordu. Bu konuda uyardığımız için kişi 184 SABİM hattına benim hakkımda tehditkar beyanlarda bulunmuştu. Bunun üzerine biz savcılığa suç duyurusunda bulunduk, ceza davası açıldı. Kişiye ceza verildi, hatta kişi cezaya itiraz etti, aldığı ceza bu sefer katlandı. Bu cezanın yeterli ve caydırıcı olmadığını düşündüğümüz için kişiye bir de tazminat davası açtık. Çünkü bu yaptığı hakaretler ve tehditler bizim kişilik haklarımıza saldırıdır, bunun da bir karşılığı olmalıdır. Eğer kanunlar buna yeteri kadar ceza vermiyorsa bu cezayı bizim kendimiz sağlamamız gerekiyor. Mahkeme bizi haklı gördü tehdidin ve hakaretin kişilik haklarımıza saldırı olduğunu kabul etti ve tazminat ödenmesine hükmetti. Bu şekilde biz topluma şu mesajı vermeye çalışıyoruz, siz bir hekimi hakaret ve tehdit ettiğinizde bunun mutlaka bir karşılığı vardır. Ceza davaları açılacaktır, hekimlerimiz de size tazminat davası açacaktır. Kanunlar yetersiz kalsa bile biz bunun da sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız."