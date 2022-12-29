Haberler Gündem Haberleri HALK TV ‘EYT’ kuyruğunda vatandaştan istediği yanıtı alamadı!
Giriş Tarihi: 29.12.2022 12:25

HALK TV ‘EYT’ kuyruğunda vatandaştan istediği yanıtı alamadı!

Halk TV muhabiri Dilan Alp, Unkapanı'nda EYT başvurusu için bekleyen vatandaşlarla yaptığı röportajda beklemediği cevap ile karşılaştı. Uzun kuyruğun oluşması hakkında muhabirin sorusuna cevap veren vatandaş, "Bunca yıldır bekliyoruz biraz daha bekleriz hiç sorun yok. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

HALK TV ‘EYT’ kuyruğunda vatandaştan istediği yanıtı alamadı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı ve 2 milyon 250 bin kişiyi kapsayan EYT düzenlemesinin ardından vatandaşlar soluğu SGK'da aldı. Halk Tv muhabiri Dilan Alp vatandaşlarla röportajında beklemediği cevapla karşılaştı. Vatandaşın, "Biraz daha bekleriz hiç sorun yok. Allah devletimize zeval vermesin. 5 yıl sonra emekli olacakken şimdi emekli oluyorum" ifadelerinin ardından Halk Tv muhabiri Dilan Alp ise vatandaşların kuyruktan şikayetçi olduğunu belirtti.

'ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN'

Halk Tv muhabiri Dilan Alp vatandaşlarla röportajında beklemediği cevapla karşılaştı.

Halk TV muhabiri Dilan Alp, Unkapanı'nda EYT başvurusu için bekleyen vatandaşlarla yaptığı röportajda beklemediği cevap ile karşılaştı. Uzun kuyruğun oluşması hakkında muhabirin sorusuna cevap veren vatandaş, 'Bunca yıldır bekliyoruz biraz daha bekleriz hiç sorun yok. Allah devletimize zeval vermesin' sözlerinin ardından yayına devam eden Halk Tv muhabiri Dilan Alp, 'Vatandaşlar dakikalardır beklediklerini ve sistemin çalışmadığını belirtiyor' dedi.

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HALK TV ‘EYT’ kuyruğunda vatandaştan istediği yanıtı alamadı!
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