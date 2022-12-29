HALK TV ‘EYT’ kuyruğunda vatandaştan istediği yanıtı alamadı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı ve 2 milyon 250 bin kişiyi kapsayan EYT düzenlemesinin ardından vatandaşlar soluğu SGK'da aldı. Halk Tv muhabiri Dilan Alp vatandaşlarla röportajında beklemediği cevapla karşılaştı. Vatandaşın, "Biraz daha bekleriz hiç sorun yok. Allah devletimize zeval vermesin. 5 yıl sonra emekli olacakken şimdi emekli oluyorum" ifadelerinin ardından Halk Tv muhabiri Dilan Alp ise vatandaşların kuyruktan şikayetçi olduğunu belirtti.