İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile yılbaşı genelgesi

Genelge kapsamında vatandaşların yoğun olduğu turistik yerler, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, hava alanı, deniz limanı, metro, gar gibi alanlarda denetimler artırılacak. Kaçak/ sahte alkol üretimi, dağıtımı ve satışına yönelik denetimler sıkılaştırılacak. Özellikle kayak tesislerinin bulunduğu iller başta olmak üzere turizm merkezleri ile Trafik akışının yoğunlaşacağı güzergâhlarında ilave trafik tedbirleri planlanacak. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) tarafından özellikle yılbaşı gecesi uygulama ve denetim faaliyetlerinin takibi sağlanacak.

Ayrıca yılbaşı akşamı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı, Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Vali Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve bakanlık bürokratları sahada alınan tedbirleri yerinde denetleyecek.

81.219 EKİP VE 490.435 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesi için denetimler 30 Aralık'ta başlayacak 1 Ocak'ta sona erecek. Denetimlerde Jandarma Genel Komutanlığı; Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığından olmak üzere 3 gün boyunca toplam 81.219 ekip ve 490.435 personel görev yapacak.