İzmir’de ulaşıma zam

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer belediyeyi içine düşürdüğü borç batağından çıkarmak için çareyi belediye hizmetlerine zam yapmakta buldu. Geçtiğimiz mart ayında içme suyu ve ulaşım araçlarına biniş ücretlerini TÜİK'in açıkladığı aylık ÜFE oranlarına bağlayan Soyer Ocak ayından bu yana içme suyuna 10 defa zam yaptı. İzmir'de içme suyunun metreküpü konutlarda 20 liraya dayandı.
MAHKEME İPTAL ETTİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşımdaki zam oyununu ise UKOME'ye üye kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri bozdu. UKOME'nin üye yapısı değiştiği için toplu ulaşım araçlarına zam kararını oy çokluğu ile geçirtebilmek için mevzuata aykırı olmasına rağmen UKOME Genel Kurulunda ilçe belediye başkanlarına da oy kullandırtan Soyer'e mahkemeden kötü haber geldi.
İZMİRLİNİN 100 MİLYON LİRASINI İADE ETMEDİ
TCDD 3. Bölge Müdürlüğü'nün açtığı davada İdare mahkemesi geçtiğimiz aylarda toplu ulaşım araçlarına her ay ÜFE oranında zam yapılmasına olanak tanıyan UKOME kararını iptal etti. Durum böyle olunca ulaşım ücretleri karar öncesindeki rakamlara geri döndü. Fakat İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm uyarılara rağmen aradaki 2 aylık süreçte İzmirliden ulaşım ücreti adı altında fazladan tahsil ettiği 100 milyon lirayı vatandaşa iade etmedi.
İZMİRLİYE YENİ YIL SÜRPRİZİ
Yeni yıla saatler kala İzmir Büyükşehir Belediyesinden zam haberi geldi. Önceki gün toplanan UKOME Genel Kurulunda otobüs, metro, vapur, tramvay ve İZBAN'a biniş ücretlerine yüzde 35 oranında zam kararı alındı. Buna göre daha önce 6 lira 50 kuruş olan tam biniş ücreti 8 lira 78 kuruşa yükseldi. Zamlı tarifeden sadece ilk binişler değil öğretmen ve öğrenci de nasibini aldı.