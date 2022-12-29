İzmir’de ulaşıma zam

İZMİRLİYE YENİ YIL SÜRPRİZİ

Yeni yıla saatler kala İzmir Büyükşehir Belediyesinden zam haberi geldi. Önceki gün toplanan UKOME Genel Kurulunda otobüs, metro, vapur, tramvay ve İZBAN'a biniş ücretlerine yüzde 35 oranında zam kararı alındı. Buna göre daha önce 6 lira 50 kuruş olan tam biniş ücreti 8 lira 78 kuruşa yükseldi. Zamlı tarifeden sadece ilk binişler değil öğretmen ve öğrenci de nasibini aldı.