KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs’ta anlaşma olması için tek şart sundu: Kuzeydeki Türk devleti tanınmalı

"KADİM BAĞLARIMIZI KOPARMAK İÇİN MÜCADELE HALİNDELER"

Daha güçlü bir KKTC'nin halkına refah ve mutluluk sağlayacak ekonomik ortamı geliştirebileceğini vurgulayan Tatar, "Bizi (KKTC'yi) federal yapı içerisine çekmek, sizler (Türkiye) ile kadim bağlarımızı koparmak için mücadele halindeler ancak biz buna karşı duruyoruz." dedi.

Tatar, Türkiye'nin önemli kuruluşlarından ATO'da iş insanlarıyla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, kurulan ilişkilerin ve gelecek dönemde yapılacak çalışmaların umut verdiğini dile getirdi.

KKTC'nin egemen devlet olarak kabul görmesi için ekonomik olarak güçlenmesi gerektiğine işaret eden Tatar, KKTC ile Türkiye arasındaki bağların, gönül birliğinin ve dayanışmanın geliştirilmesi için iş insanlarının Kıbrıslı muhatapları ile yapacakları ortak çalışmaların daha verimli bir yapının ortaya çıkmasını sağlayacağını kaydetti.