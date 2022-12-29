Mersin’de terör örgütü DEAŞ’a şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyelerinin eylem ve faaliyetlerini deşifresine yönelik çalışma başlattı.

ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Çalışma kapsamında yılbaşında eylem hazırlığı içerisinde olduğu değerlendirilen, sözde istihbarat, lojistik ve mali yapılanma içerisinde sorumlu düzeyde bulunan, çatışma bölgelerinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 1'i Fransız uyruklu, 11 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Koçbaşıyla kapıları kırılarak girilen evlerde şüpheliler gözaltına alındı. Operasyon bölgelerinde özel harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarını tutarak, güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.



Adreslerdeki aramalar sürüyor.