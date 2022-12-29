Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 29.12.2022 09:37 Son Güncelleme: 29.12.2022 09:47

SON DAKİKA | Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi... Ankara’da DEAŞ silahlı terör örgütü üyeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 30 yabancı uyruklu şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
SON DAKİKA | Ankara’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yabancı uyruklu 30 kişinin DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları bilgisi üzerine uzun süreli risk ve teknik analiz çalışmaları başlatıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin çatışma bölgelerinde bulunan örgüt üyeleriyle irtibatlı oldukları belirlendi. Şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 24 yabancı uyruklu şahıs yakalanırken, elde edilen istihbari bilgiler ve analiz neticeleri kapsamında 'Yabancı Terörist Savaşçı' kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrasında sınırdışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

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SON DAKİKA | Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı
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