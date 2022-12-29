Son dakika haberi | Bakan Akar’dan Moskova’daki görüşmeye ilişkin değerlendirme: Bunu herkes bilmeli!

Görüşmede mülteci sorunu ve Suriye'deki tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Akar, şunları söyledi:

'BUNU HERKES BİLMELİ VE ONA GÖRE DAVRANMALIDIR"

"Biz bölgemizde barış, huzur ve istikrarın temini ve sürdürülmesi için bugüne kadar üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki bizim Türkiye'de ve Suriye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değildir. Onları zora sokacak bir davranış içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayız. Bunu herkes bu şekilde bilmeli ve ona göre davranmalıdır."