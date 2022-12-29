Son dakika: Savcı, İmamoğlu’na verilen cezayı istinafa götürdü

Cumhuriyet Savcısı tarafından sunulan dilekçede, 14 Aralık 2022 tarihli gerekçeli kararın hüküm kısmının ikinci paragrafında 'Sanığın eylemini basın önünde alenen işlediği anlaşıldığından' ibaresinde 125/4. maddeye göre artırım yapılması gerekirken sehven 125/6. maddenin yazılarak yazım hatası yapıldığı belirtilerek, "Sanık hakkında 1/6 oranında artırım yapılarak 1 yıl 9 ay hapis cezasına hükmolunduğu, üçüncü paragrafta is ise sanığın eylemini kamu görevlilerine karşı işlediği gerekçesiyle 1/2 oranında artırım yapılarak 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmolunduğu ancak; sonuç ceza olarak 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezasına karar verilmesi gerekirken hesaplama hatası sonucu sanığa 5 gün fazla hapis cezası tayinine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır" denildi.

Kararın usul ve esas yönünden Kanuna aykırı bulunduğu belirtilerek düzeltilerek onanması talep edildi.