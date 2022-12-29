Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu’na terör kadrosunu sordu: Bunları işe kim aldırdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen terör soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "İBB ve şirketlerinde işe alınanlardan 709 kişinin bizatihi kendisi, 959 kişinin 1. ve 2. derecede yakınları dahil olmak üzere 1668 kişinin terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu görülmüştür. Bunlardan kendisi ve 1. derece yakını olan 505 kişi hakkındaki kayıtların kanunen işe girişlerine mani olabileceği değerlendirildiğinden detaylı incelemeye alınmıştır. Bu 505'in de içinde tekrar yapılan incelemede, 21 kişinin hakkındaki kayıtlar işe girişlerine engel olmadığı anlaşılmış, geri kalan 484 kişinin terörle irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilmiştir.Bu 484 kişiden 36'sının terör örgütünün sözde 'Değer Ailesi' olduğu, 6'sının daha önce PKK terör örgütünde kırsal kaydı olduğu ve faaliyet yürüttüğü, 21 kişinin daha önce KHK ile ihraç edilenlerden olduğu tespit edilmiştir" dedi. Bu soruşturmanın sonucunda tespitlerinin olduğunu kaydeden Soylu, "Atma yetkimiz olsaydı biz atardık. Kanunun verdiği böyle bir yetki söz konusu değil. Bu kadar insan bu belediyeye girdi, siz bunları nasıl aldınız? Referanslarınız kimlerdi? Bunları size kim önerdi? Buradaki süreci araştırmak bizim sorumluluğumuzdu ve yargıya iletildi" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun ne yapmak istediği sorusuna Soylu, "Yargıyı tehdit etti. Eğer bu terör soruşturmasını açarsanız gök kubbeyi başınıza yıkarım. Burada terörle mücadelemiz hoşuna gitmiyor" yanıtını verdi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davanın hâkimi Hüseyin Zengin'in sürüldüğü iddia edilmişti. İBB Başkanı tarafından bizzat söylenen iddiaların ardından İmamoğlu'nun Zengin'in ceza vermekte acele ettiği, zaten kararın çok önceden belli olduğu, savunma makamı olarak sadece usuli işlemlerin yapıldığını öne sürerek reddi hâkim talebinde bulunduğu öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın ilk hâkimi Hüseyin Zengin'in "Bu davadan ceza çıkmaz" dediğine, bu sözlerin ardından Samsun'a sürüldüğüne yönelik iddiaları gerekçeli kararla boşa düştü. Gerekçeli kararda İBB Başkanı İmamoğlu'nun avukatı aracılığıyla, hâkim Zengin hakkında reddi hâkim talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Talep dilekçesinde; Zengin'in ceza vermekte acele ettiği, zaten kararın çok önceden belli olduğu, savunma makamı olarak sadece usuli işlemlerin yapıldığını öne sürerek reddi hâkim talebinde bulunduğu öğrenildi./SABAHİstanbulAnadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının 17 sayfalık gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda cezada alt sınırdan uzaklaşma ve artırıma gidilmenin nedenleri anlatıldı. İmamoğlu'nun suçu basın önünde işlediği hatırlatılarak, "31 Mart seçimini iptal etme yetkisi kendilerinde olan ve bu seçimin iptaline karar veren YSK üyelerini kastettiği ve hakaret eylemini de kurul halinde çalışan bu üyelere karşı işlediği anlaşıldığından cezada artırım yapılmıştır. Cezada artırım oranı belirlenirken seçim konusunda en üst kurul olan yetkilerini Anayasa'dan alan ve Yüksek Yargı mensubu sayılan YSK üyelerine karşı suçun işlenmiş olması nedeniyle artırım oranı alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle cezada artırım yapılmıştır" denildi. İmamoğlu'nun sözlerine başlarken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cevap verdiği ancak konuşmanın içeriğinde 31 Mart seçimini iptal edenlerin ahmak olduğunu belirttiği kaydedilerek, "Sözün muhatabının YSK üyeleri olduğu duraksanmayacak şekilde açıktır" ifadeleri yer aldı. Gerekçeli kararın ardından İmamoğlu ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz hakkı bulunuyor./SABAH