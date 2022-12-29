Türkiye’nin dev doğalgaz rezervi yalancıları çıldırttı! ABD’li firmalar tarihi keşfi teyit etti

Türkiye'nin peş peşe dev rezervler keşfetmesinin ardından "Yıllardır aynı gazı aynı petrolü buluyoruz" yalanını dolaşıma sokanlar zor durumda...

Bazı basın yayın organlarında "Yıllardır aynı gazı aynı petrolü buluyoruz" başlıklı haberler çıkarken, haberlerin gerçeği yansıtmadığı, yapılan keşiflerin Karadeniz'de olması ve uluslararası çapta bilinen ABD'li rezerv teyit firmalarınca keşfin onaylanması ile de çürütüldü.