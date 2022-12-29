Türkiye’nin dev doğalgaz rezervi yalancıları çıldırttı! ABD’li firmalar tarihi keşfi teyit etti

Türkiye'nin peş peşe dev rezervler keşfetmesinin ardından "Yıllardır aynı gazı aynı petrolü buluyoruz" yalanını dolaşıma sokanlar zor durumda...
Bazı basın yayın organlarında "Yıllardır aynı gazı aynı petrolü buluyoruz" başlıklı haberler çıkarken, haberlerin gerçeği yansıtmadığı, yapılan keşiflerin Karadeniz'de olması ve uluslararası çapta bilinen ABD'li rezerv teyit firmalarınca keşfin onaylanması ile de çürütüldü.
ÇAYCUMA-1'DE YENİ REZERV KEŞFEDİLDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde olarak açıkladığı 58 milyar metreküplük doğalgaz keşfi Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında Çaycuma-1 kuyusunda bulunurken, daha önce kamuoyuna açıklanan doğalgaz keşifleri ise Karadeniz'deki Sakarya Gaz sahasında bulunan Tuna-1 kuyusu ve Amasra-1 kuyusundaki keşiflerle ilgiliydi.
Ardından Haziran 2021'de Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni keşfin müjdesi verilmişti. Son olarak 26 Aralık 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni keşfin müjdesini kamuoyuyla paylaştı.
Türkiye'nin keşfettiği toplam doğalgaz miktarı 710 milyar metreküp olurken, keşfin bugünkü hesaplama ile ekonomik değeri yaklaşık 1 trilyon dolar seviyesinde.
Bunun dışında Gabar'daki Şehit Esma Çevik kuyusunda keşfedilen toplam 150 milyon varil rezervli petrolün keşfi de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından daha önce ilan edildi.
MART'TA SİSTEME VERİLECEK
Ayrıca iddialar arasında yer alan doğalgazın seçimden sonra kullanılacağı bilgisi de gerçeği yansıtmazken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Gaz Sahasındaki çalışmaların büyük bir hızla sürdüğünü ve Mart ayında yerli gazın şebekeye verileceğinin bilgisini vermişti.