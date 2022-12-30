Bahçeli’ye 3 hilalli yaş günü pastası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Külliye'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 99'u beyaz, 1'i kırmızı olmak üzere 100 gül hediye etti. Erdoğan da doğum tarihi 1 Ocak 1948 olan Bahçeli'ye üzerinde 3 hilal figürlü doğum günü pastası ikram etti. İki lider ekonomiden dış politikaya, yaklaşan seçimden Cumhur İttifakı'nın çalışmalarına kadar gündemdeki konuları ele aldı. İki lider en son 13 Aralık'ta Bahçeli'nin evinde bir araya gelmişti.