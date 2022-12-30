Başkan Erdoğan’dan 2022’de küresel barış için yoğun diplomasi

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelebilen tek lider olarak yoğun barış diplomasisi yürüten Erdoğan, yaptığı görüşmelerle dünyada gıda arzı için hayati önem taşıyan Tahıl Koridoru'nun açılmasında önemli rol oynadı.

Yıl içinde birçok yabancı lideri ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içinde de toplu açılışların yapıldığı çok sayıda ziyaret gerçekleştirdi.