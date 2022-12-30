Bursa’da Cuma namazı çıkışı silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

TABANCAYLA 6 EL ATEŞ ETTİ

Camiden çıktığı sırada belinden çıkardığı tabancayla altı el ateş etti. Mermiler Aydın'ın bacağına ve göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Aydın olay yerine gelen ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi aciline kaldırıldı.