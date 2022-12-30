Ekrem işinin başında

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görevlerinin başında olduğunu vurgulayarak, bu iki isme adaylık kapılarını kapattığı mesajını verdi.Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde, gazetecilerle yıl sonu değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, başörtüsüne anayasal güvence getiren anayasa değişikliği teklifine parti olarak destek verip vermeyeceklerine ilişkin soruları da geçiştirdi. Kılıçdaroğlu, "6'lı masa olarak kendi aramızda konuşacağız, ona göre bir yol haritası belirleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde belki biraz daha net şekilde kamuoyuna yansıyacak" dedi.Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin daha önce partisinden cumhurbaşkanı adayı gösterilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "51 gün kala ismim açıklandığı için seçimi kaybettim" ifadelerini anımsatarak, aday açıklamada geç kalınıp kalınmadığını sorması üzerine, "Hayır. O dönemle bu dönemi karşılaştırmak doğru değil" yanıtını verdi.Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olarak adları geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a bir kez daha adaylık kapılarını kapatırken, "İki belediye başkanımız da görevlerinin başında ve çalışıyor. Adayı belirleyecek olan da 6'lı masa. Söylemekten dilimizde tüy bitti, oturacağız konuşacağız" dedi.