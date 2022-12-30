Emine Erdoğan’dan çocuklara ziyaret

EmineErdoğan, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukları çizgi film kahramanlarının maskotlarıyla ziyaret ederek moral verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın eşlik ettiği ziyarette Emine Erdoğan, çocukların tedavi süreci hakkında başhekim Doç. Dr. Ferit Kulalı'dan bilgi aldı. Lösemi tedavisi gören 1.5 yaşındaki down sendromlu Hatice Defne Çiftçi ile yakından ilgilenen Emine Erdoğan, eğitim durumuyla ilgili konuştuğu 17 yaşındaki Zehra Dinç'e de saat hediye etti. Emine Erdoğan, 6. yaşını kutlayan yaşına giren Zeynep Ravza Atalay'ın odasına doğum günü pastasıyla girerek sürpriz yaptı ve minik hastaya oyuncak bebek hediye etti.